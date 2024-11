Una vittoria, per sperare ancora. La Viola riparte e, dopo cinque sconfitte consecutive, si restituisce il sapore della vittoria, il giorno dopo la scomparsa dell’ingegnere Scambia. Contro Bernareggio finisce con un netto 82-68, frutto di un grande primo quarto e delle ottime prove di Spizzichini e Marchini (rispettivamente 21 e 24 punti messi a referto).

Primo tempo

La Viola esce benissimo dai blocchi, trascinata dal solito dilagante Davide Marchini. Mani caldissime per i neroarancio in avvio: Reggio segna tanto e, ancor più importante, subisce anche poco. Marchini segna una tripla, poi un'altra subendo anche fallo. Pure Spizzichini è in grande giornata, tanto che il primo quarto si chiude in gloria, con un clamoroso parziale di 31-16.

Dopo il break la musica non cambia: Marchini apre il secondo periodo con un'altra tripla. Anche Tiberti esordisce in neroarancio, nel contesto di una Viola che domina in lungo e largo Bernareggio.Sono sempre il 44 e Spizzichini a dominare il parquet del PalaCalafiore, in una gara praticamente con cifre da NBA a livello offensivo per una Viola che va all'intervallo lungo con un sorprendente vantaggio di 16 punti.

Secondo tempo

Bernareggio si affida a Poser per cercare di ricucire le distanze in uscita dagli spogliatoi. Il tentativo di rimonta dura, però, davvero poco; i biancoverdi arrivano fino al -13, subendo poi nuovamente le ottime giocate di Marchini (palleggio-arresto-tiro da due punti) e Farina, che segna una tripla e subisce fallo, segnando poi il libero supplementare. A chiudere i conti, virtualmente, è poi Giambattista Davis con un tiro dai 6.75 e un 2/2 ai liberi che manda la Viola sul +20.

Nel finale Brianza ha un ulteriore sussulto, chiuso subito dall'ottimo lavoro ancora del nativo di Buffalo. Alla sirena finale la Viola esulta e, dopo tanta amarezza, torna a sperare.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Lissone Interni Brianza Casa Basket 85-72 (31-14, 20-21, 15-16, 19-21)

Viola RC: Davis 15, Spizzichini 21, Farina 10, Marchini 24, Balic 7, Bischetti 8. Allenatore: Motta.

Bernareggio: Todeschini 3, Bertini 12, Poser 19, Tommaso 13, Jovanovic 6, Fabiani 8, Adamu 7, Galassi 4. Allenatore: Lombardi