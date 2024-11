Sulla strada dei nero-arancio c'è il Piacenza, team che lotta per salvarsi

REGGIO CALABRIA - Sono giorni da vivere tutti di corsa quelli che condurranno la Viola alla prossima sfida di campionato in programma sabato alle ore 21 sul parquet di Piacenza. I neroarancio proprio in virtù dell’anticipo devono accelerare i tempi della loro preparazione per cercare di arrivare nelle migliori condizioni ad un appuntamento importante per blindare il terzo posto in classifica.



Proprio sulla brillante prima parte di stagione ha acceso i riflettori il coach dei neroarancio, Gianni Benedetto, che in settimana ha voluto rimarcare l’importanza di questo risultato diffidando, però, dai facili entusiasmi e riportando tutti con i piedi per terra.



“Abbiamo alzato l’asticella sempre di più – osserva Benedetto - compiendo uno sforzo incredibile. Tutto ciò è merito di un gruppo unito che con grande determinazione ha saputo compiere fin qui un piccolo miracolo. Il terzo posto ci riempie d’orgoglio ma, al tempo stesso, non deve spingerci a credere che tutto sia così facile e scontato. Siamo una realtà giovane, che vuole portare avanti un progetto di crescita con assoluta gradualità”.



Un chiaro invito alla calma e alla concentrazione, già a partire da sabato contro un team che lotta per salvarsi e dunque venderà cara la pelle.