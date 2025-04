L’infrasettimanale in Serie B maschile ha regalato emozioni decisamente contrastanti. Nuovo ko interno per i nero arancio e lotta al vertice compromessa, nel play in out sono i biancorossi a emergere contro il ben più quotato Termoli

Un mercoledì sera a corrente alternata, la Calabria del basket offre parecchi spunti sia in positivo che in negativo. In quest’ultimo ambito, da qualche settimana stiamo comprendendo la Viola Reggio Calabria, una squadra che è lontana parente di quella vista qualche mese fa. All’avanzare del livello tecnico in campo, si è abbassata nettamente la grinta dei reggini, non nuovi a capitomboli interni in questa seconda fase del play in gold. A sbancare il palazzetto reggino ieri sera ci ha pensato il volitivo Monopoli, che si è imposto per 83-65.

Il gruppo pugliese è stato trascinato da Vitale con 21 punti ma ha saputo sfruttare al meglio ogni errore dei nero arancio, che dovranno lavorare davvero alacremente per recuperare le certezze in campo e, soprattutto, cambiare atteggiamento sul piano mentale.

I 16 punti di Stamatis e i 14 di Ani non sono bastati, la presenza ai microfoni del presidente Carmelo Laganà è stata indicativa: «La società dovrà prendere iniziative per dare nuovo vigore, non lasceremo nulla di intentato, tranquillizzo i tifosi e chiedo loro scusa per la prestazione. Parleremo con staff e cestisti, ci uniremo e verranno nuovamente i risultati. La nostra serenità vogliamo trasferirla a tutti, siamo in corsa ancora per gli obiettivi iniziali». Tra dieci giorni, alla ripresa del campionato, toccherà la sfida contro l’Avellino e bisognerà capire quanto la squadra avrà recepito il messaggio del numero uno.

Al contrario, la Sintegra Rende ha giocato uno dei migliori match della stagione, lo ha fatto contro il Termoli che contro le calabresi non sta avendo fortuna. Dopo la sconfitta a Catanzaro (che stasera tornerà in campo contro Benevento), i molisani sono stati sconfitti al Pala Quattromiglia per 72-62.

Il commento della società ospite la dice lunga sulla gara non eccelsa giocata in Calabria e sui meriti del team di Carbone: «Dopo una buona partenza abbiamo ceduto quarto dopo quarto il passo alla formazione di casa, uscendo sconfitti da Rende e non bastano i 29 punti messi a segno da Simas Raupys: i calabresi hanno sfruttato il parquet casalingo e si dimostrano una squadra pronta a combattere nella fase playout, portando via ai biancoazzurri due punti importanti in ottica primo posto in classifica». Il 27 aprile il Rende tornerà in campo con la trasferta di Benevento.