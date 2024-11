Probabile una riconferma del tecnico che ha portato alla salvezza il gruppo neroarancio. Tra i giocatori si punta al rinnovo con Voskuil. Novità anche tra i baby

La salvezza è un ricordo agrodolce già lontano. In casa Viola Reggio Calabria si guarda alla prossima stagione e dell’annata appena passata non resta traccia. Almeno nelle menti dei massimi dirigenti neroarancio che puntano a riconquistare i tifosi muovendosi per tempo. Nell’ultimo week end il primo summit tra proprietà presidente e direttore generale. Parola d’ordine: programmazione.

Il primo obiettivo è chiudere subito il discorso sponsor, main e second, per poter meglio organizzare la stagione di Lega 2 che sarà. Parlare oggi di mercato è impossibile. Come è impossibile non pensare ad una conferma di buona parte del gruppo che ha centrato, seppur a fatica, la permanenza nella seconda serie nazionale. Verosimilmente si ripartirà da coach Bolignano e dagli uomini sotto contratto. Il sogno è trattenere Voskuil l’uomo in più della Viola formato play out.

Ma la società neroarancio guarda con attenzione anche al settore giovanile guidato da Pasquale Iracà. Insomma il futuro prossimo della Viola Reggio Calabria è già cominciato.

Alessio Bompasso