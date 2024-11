Al PalaCalafiore passa anche Scafati con una vittoria al fotofinish non senza polemiche che catapulta così i neroarancio al penultimo posto. Sfuma quindi la possibilità di giocarsi gli spareggi salvezza sfruttando il miglior piazzamento in classifica.

Nel prossimo match l’ultimo della regular season, la Viola, in trasferta, affronterà Legnano, terza della classe. Dunque un finale di fuoco che proietterà subito dopo i neroarancio negli spareggi salvezza.

Dopo la sconfitta maturata solo nell’ultimo minuto di gioco che ha inevitabilmente lasciato una ferita ancora aperta, l’armata neroarancio guidata da coach Bolignano si prepara ad affrontare l’ultima sfida fuori casa, senza il supporto del pubblico, per poi affrontare nuovamente Scafati.

Ancora Scafati. Saranno infatti le due compagini a contendersi l’ultimo posto utile in A2.

Play out. Le serie si disputeranno al meglio delle cinque gare: la prima, la seconda e l'eventuale quinta partita si giocheranno in casa di Scafati, squadra meglio posizionata al termine della Stagione Regolare, appunto. la terza e l'eventuale quarta si giocheranno invece in casa della squadra peggio classificata, Reggio. Tutto a partire dal prossimo 30 aprile.

Maria Chiara Sigillò