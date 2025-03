È il primo giocatore a superare questa “soglia” tra stagione regolare e playoff, grazie a un tiro da tre punti all'inizio del primo quarto della partita vinta dai suoi Los Angeles Lakers contro i New Orleans

LeBron James, 40 anni, è diventato il primo giocatore nella storia dell'Nba a segnare 50.000 punti in carriera. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers è sceso in campo contro i New Orleans Pelicans con 49.999 punti, tra stagione regolare e playoff, dopo aver realizzato 17 punti nella vittoria di domenica contro i Los Angeles Clippers.

È bastato davvero poco per LeBron ad ottenere l'unico punto necessario per superare la soglia dei 50.000 punti. Dopo aver raccolto un passaggio di Luka Doncic, LeBron ha sfoderato un tiro da tre raggiungendo 50.002 punti con il pubblico della Crypto.com Arena in estasi. «Signore e signori, abbiamo appena tutti assistito alla storia», l'annuncio del giornalista Lawrence Tanter durante il time-out.

LeBron James: «È abbastanza speciale»

«Sono davvero tanti - ha confessato il cestista - sono super fortunato ad aver fatto così tanti punti nel miglior campionato del mondo contro i migliori giocatori del mondo nell'arco della mia carriera. È abbastanza speciale». LeBron James diventa così il primo giocatore nella Lega più famosa del mondo ad ottenere un risultato simile, colui che ha scritto e continua a scrivere la storia del basket incurante dell'età anagrafica.