È arrivata l’ufficialità: il prossimo 23 febbraio il PalaCalafiore di Reggio Calabria ospiterà la Nazionale italiana di Basket per una sfida contro l’Ungheria, valida per le qualificazioni all’Europeo 2025. La notizia, attesa da settimane, è stata confermata poco fa dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, attraverso una nota diffusa sui social.

«Vi avevo detto che al PalaCalafiore stavamo preparando una sorpresa... Ecco, adesso è ufficiale: il prossimo 23 febbraio ospiteremo la Nazionale italiana di Basket nella gara ufficiale contro l'Ungheria per le qualificazioni all'Europeo 2025», scrive il sindaco di Reggio.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato. La città dello Stretto si prepara a diventare il cuore pulsante del basket italiano per quattro giorni. «Grazie all'accordo con il nostro Comune – continua Falcomatà –, per quattro giorni i ragazzi di Coach Gianmarco Pozzecco e del Capodelegazione Gigi Datome, insieme ai vertici del basket italiano, saranno a Reggio Calabria. Sarà anche l’occasione per incontrare studenti, società sportive e appassionati della palla a spicchi. Non accadeva da 20 anni. E noi dobbiamo esserne, ancora una volta, orgogliosi», conclude Falcomatà.