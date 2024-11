L'epilogo più amaro, ormai, è dietro l'angolo. La Viola Reggio Calabria crolla al PalaInfoDrive di Capo d'Orlando, cedendo il passo a un'Orlandina semplicemente di un'altra categoria rispetto ai reggini, nonostante l'assenza di Laganà, in panchina ma a riposo per tutti e quaranta i minuti di gioco. La retrocessione, adesso, appare solo questione di tempoe potrebbe già arrivare settimana prossima.

Primo tempo

La Viola è la prima squadra a muovere il tabellino, con Spizzichini che mette dentro il primo canestro della gara dal mid-range. L'Orlandina risponde subito presente e contraccambia la veemenza offensiva dei ragazzi. Si gioca con ottime cifre offensive: Balic e Farina segnano dalla distanza, poi l'ex Baldassarre ne mette sei nei primi cinque minuti. I reggini attaccano con costanza, ma a livello difensivo concedono tanto a una squadra dall'alto coefficiente qualitativo: il primo intervallo si chiude sul 22-15, con Okereke sugli scudi.

L'altro ex Passera ad inizio secondo periodo sigla la tripla del massimo vantaggio orlandino, ma dopo poco più di un minuto è già doppia cifra di vantaggio per l'Infodrive. I padroni di casa premono il piede sull'acceleratore e il divario, logicamente, diventa abissale: si toccano i 19 punti di gap, poi l'orgoglio della Viola fuoriesce e Balic, Marchini e Spizzichini accorciano. All'intervallo lungo è 46-32.

Secondo tempo

Klanskis, Vecerina, Okereke, Binelli: Capo è semplicemente troppo più forte e torna subito ad accelerare al rientro dagli spogliatoi. L'Orlandina assesta subito il punteggio sulle 20 lunghezze di distanza, impedendo alla pur volenterosa Viola qualsiasi tentativo di ricucire, anche parzialmente, la differenza. Già sin da metà del terzo quarto va in scena un puro garbage time, con i siciliani che chiuderanno con ben sei giocatori in dobbiamo cifra e Vecerina come top scorer del match, con 23 punti a referto. Nel finale, sconsolato per i neroarancio, trovano spazio anche gli under dell'Infodrive.

I tanti tifosi neroarancio incassano, comunque, con onore e orgoglio il ko, pesante sia in termini di risultato che per quello che è il contesto di classifica. Alla sirena finale il punteggio è 95-74.

Infodrive Capo d'Orlando-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 95-74 (22-15, 24-17, 26-16, 23-28)

Orlandina: Vecerina 23, Klanskis 16, Binelli 15, Baldassarre 13, Passera 11, Triassi 3, Cuffaro 2. Allenatore: Robustelli.

Titi liberi: 12/17 - Rimbalzi: 38 - Assist: 22

Viola RC: Spizzichini 20, Marchini 17, Balic 15, Bischetti 12, Farina 6, Tiberti 2, Hamza 2. Allenatore: Bolignano.

Tiri liberi: 13/17 - Rimbalzi: 35 - Assist: 10