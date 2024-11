Tutto pronto per il torneo di basket “3contro3”. Anche in Calabria ci si prepara alle fasi provinciali

Al via la quindicesima edizione “Join the Game”, il torneo di basket 3vs3 Under 13 e Under 14, organizzato dalla Federazione italiana di pallacanestro in collaborazione con verde sport. Un manifestazione nazionale, che riunirà quindi tutti gli aspiranti campioni di basket.

Si parte con le fasi provinciali in tutta Italia, tutte nello stesso giorno, in programma il 26 febbraio. In Calabria, le selezioni si divideranno in tre parti: Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Nella città in riva allo stretto l’appuntamento è al Centro Viola “Massimo Mazzetto”, a Catanzaro farà da cornice alla manifestazione, il “PalaCorvo” mentre a Cosenza, si daranno battaglia, a suon di canestri, nella palestra di Castrolibero.

Tutti i team partecipanti, quindi daranno il meglio per poter accedere alla fase successiva, quella regionale, in programma il 26 marzo.

Questa seconda fase darà così il via libera agli 80 migliori team che si qualificheranno (20 per ogni categoria) all’ultima fase, la finale Nazionale per contendersi il titolo di Campione d’Italia a Jesolo, il 20 e il 21 maggio.

Le date del Join the Game 2017

Fase Provinciale – 26 febbraio 2017

Fase Regionale – 26 marzo 2017

Finale Nazionale – 20 e 21 maggio 2017