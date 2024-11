Ci sono stati giorni migliori nella città in riva allo stretto. La Viola Reggio, dopo l’esonero di coach Paternoster, riparte quindi da Bolignano. Ma in riva allo stretto arriva un’altra pedina importante

Ripartire. Una soluzione momentanea che possa traghettare la squadra nelle ultime cinque partite rimaste.

Non le più semplici, certo, soprattutto considerando l’obiettivo da raggiungere e le avversarie da battere.

Ma il nuovo allenatore, assistente di Paternoster nella stagione in corso ormai quasi al termine, potrà però contare oltre che sulle pedine già presenti anche sul nuovo arrivo Marshawn Powell, ala grande, statunitense classe 1990. Powell torna in Italia dopo l’esperienza in Bundesliga. Nelle stagioni dal 2014 al 2016 aveva già calcato il parquet italiano, indossando la casacca di Treviso

Dunque una notizia positiva per tutta la squadra dopo l’infortunio rimediato da Baldassarre. Un colpo che terrà fermo il cestista per un po’ di tempo.

Il prossimo turno. La testa però è al prossimo turno in trasferta. La Viola affronterà Treviglio, squadra ben posizionata in classifica che ambisce ovviamente ai play off. Una formazione forte e compatta. Elementi che dovranno però intimorire i neroarancio.

Maria Chiara Sigillò