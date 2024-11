L’americano protagonista assoluto contro i pontini. Da solo, praticamente, mette in tasca due punti pesanti in chiave salvezza

Da Voskuil a Powell. Da Treviglio a Latina. La Viola Reggio Calabria si aggrappa ai suoi uomini più importanti per strappare la salvezza in Lega 2. E se contro i bergamaschi era stato il primo a fare la differenza, contro i pontini incredibile l’impatto del neo arrivato statunitense che con 38 punti 15/16 da due, 8 rimbalzi e 47 di valutazione ha spaccato l’inerzia del match che metteva sul piatto punti fondamentali per restare aggrappati quantomeno ai playout. Due su due per i reggini da quando sulla panchina neroarancio si è accomodato coach Bolignano. Adesso Agropoli (con una partita in meno) è ultima in classifica a 4 punti dai neroarancio, che mettono così un mini solco dall’ultimo posto in graduatoria.

Alessio Bompasso