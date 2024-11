I neroarancio bissano il risultato di Tortona. Archiviata anche la pratica Treviglio. La squadra di coach Paternoster risale in classifica e tira un sospiro di sollievo. Guai ad abbassare la guardia però, nel prossimo turno

La Viola conquista il secondo successo consecutivo. Questa volta al PalaFiore e ai danni di Treviglio. Dopo quello contro Tortona, la squadra di coach Paternoster ritrova continuità e fiducia. Un match tiratissimo giocato con grande intensità, determinazione e voglia di vincere. Fondamentali i minuti finali da cardiopalma. Al fischio finale il tabellone indica il risultato: 90-88. Esplode la festa.



Vittoria meritata per i neroarancio che scacciano così via il fantasma della crisi. Ottimo il risultato, ottime le percentuali raggiunte, certo non senza difficoltà.

L’uomo partita, senza discussioni, è certamente l’americano Legion che ne totalizza 37 con il 63% dal campo, dimostrando ancora una volta di essere il leader indiscusso della squadra. E’ lui infatti a trascinare i compagni verso il successo, ora più che mai importante, soprattutto per il morale. A sorridere anche la classifica. Sono otto i punti e la parte rossa inizia pian piano ad allontanarsi.

Vietato abbassare la guardia però, specialmente in vista del prossimo impegno. Nella dodicesima giornata la Viola sarà impegnata nella trasferta pontina contro Latina, a soli due punti di vantaggio sui calabresi.

Maria Chiara Sigillò