Il giovane reggino Alessandro Alescio, classe 2006, promettente atleta della Dierre Basketball Reggio Calabria, è pronto a vivere un'esperienza formativa d'eccezione negli Stati Uniti. Grazie a una doppia tappa di tornei estivi nella Summer League della contea di Nueces in Texas, Alescio avrà l'opportunità di mettersi alla prova in un contesto internazionale, accompagnato dal suo nuovo allenatore Francesco Inguaggiato. I due tornei si svolgeranno l'11 e 12 luglio alla Robstown High School di Corpus Christi e il 19 e 20 luglio alla Tuloso Midway High School, sempre nella stessa contea. Per tutto il mese di luglio, Alescio sarà seguito dal coach Inguaggiato, selezionato come responsabile tecnico dalla scuola texana sotto la direzione del direttore sportivo Ron Lawver.

Il presidente della Dierre, Roberto Filianoti, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: «Sta prendendo forma la nuova stagione che verrà. Il talento e l'abnegazione di Alessandro sono lampanti, e ne abbiamo toccato con mano le qualità e le ambizioni nella stagione appena trascorsa. Da lui, da tanti altri giovani giocatori e dalla guida tecnica di Francesco Inguaggiato riparte il nostro percorso, con ambizione e voglia di programmare al meglio».

«Puntiamo moltissimo sulla crescita del nostro Alessandro - ha aggiunto Filianoti - ed è per questo che abbiamo voluto fortemente questa straordinaria esperienza. Sono certo che tornerà arricchito sotto ogni punto di vista e che potremo vedere i frutti di questo percorso già nella prossima stagione. L'obiettivo è creare un ponte formativo con gli Stati Uniti che possa coinvolgere anche altri giovani talenti della nostra squadra nei prossimi anni». Un'occasione unica per il talento biancoblù, che si prepara a vivere il suo "sogno americano" tra palleggi, canestri e nuove sfide!