Quella di domani, 25 aprile, sarà una giornata di grande basket a Gioia Tauro. Al “PalaMangione”, dalle ore 20:00, si sfideranno Cestistica Gioiese e Pollino Castrovillari, rispettivamente prima e seconda della Divisione regionale 1 calabrese giunta alla fase intermedia ad orologio. Sono due delle squadre più attrezzate per tentare il salto di categoria in Serie C. Lo spettacolo è quindi assicurato.

La Cestistica Gioiese con 42 punti arriva da un buon periodo di successi, ma ricco di infortuni. Il team è composto nella sua interezza da giovani del vivaio. Saranno diverse le assenze importanti, per questo motivo il match si preannuncia difficile. Risulterà decisivo anche il sostegno del pubblico di casa. Gli uomini di coach Polimeni e dei fratelli Aldo e Antonio Travia dovranno buttare il cuore oltre l’ostacolo.

«Proveremo anche quest'anno ad approdare in finale e giocarci il salto di categoria – annuncia Aldo Travia -. Contro il Pollino Castrovillari sarà una gara ostica. Loro si sono rinforzati con atleti che giocavano l'anno scorso e che non erano ancora scesi sul parquet in questa stagione. Invito il pubblico di Gioia Tauro a rispondere numeroso alle partite».

Il Castrovillari con 38 punti arriva dalla netta affermazione contro il nuovo basket Soccorso. La squadra di coach Silella è forte e ben strutturata, composta da tanti over esperti. Dopo questa partita, mancheranno ancora tre incontri, e dal 19 maggio si disputeranno i play-off, al meglio delle tre gare. Si comincerà dal turno di semifinale in cui la prima sfiderà la quarta e la seconda incontrerà la terza.