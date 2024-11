La Sintegra Rende non è rimasta a guardare, ben sapendo come qualche arrivo dal mercato possa essere sicuramente utile nel corso della stagione. Sono stati sei i punti conquistati sinora dalla squadra nel girone interregionale di Serie B, non sono pochissimi ma sicuramente Rende poteva fare qualcosa in più. Prova ne è il derby contro Catanzaro. Al netto di qualche assenza, la sfida di domenica ha restituito l’immagine di una squadra che ha bisogno di qualche ulteriore innesto in un torneo nemmeno troppo decifrabile al momento.

In questa direzione, la società ha ufficializzato l’ingaggio di Santiago Beyrne, sudamericano di formazione italiana. Ventenne, alto un metro e 92 centimetri, nella scorsa stagione ha realizzato 75 punti, è un talento che chiaramente avrà ancora bisogno di crescere sul parquet, ma potrà essere molto utile nel corso della stagione. Sinora ha giocato in Serie C e under 19 d’eccellenza, nonché in Serie B interregionale con Sette Laghi e Omegna. In campo, potrà essere collocato in regia, giocando insieme a Simone Ginefra per gestire così i palloni della squadra biancorossa.

Contando anche su un facile ambientamento, col connazionale Juanito Baquero, potrà essere gettato nella mischia senza perdere tempo, occupando la casella di Daniel Morales, che si è trasferito al Cus Foggia. Il tecnico Pierpaolo Carbone ha salutato con favore questo nuovo arrivo in Calabria, valutando il ragazzo come un play di buona fisicità, abile nel difendere e soprattutto utile nell’organizzazione del gioco. Restano da capire anche i tempi di ambientamento ma Rende si augura che possano essere i più rapidi possibili: la sfida contro Matera, domenica alle ore 18, ha quasi il sapore di uno scontro diretto, da non fallire davanti al pubblico del Pala Quattromiglia.