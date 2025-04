La compagine nero arancio ha registrato un ko importante nel match interno, con i pugliesi che si sono imposti in Calabria per 69-59. Rumoreggiano i tifosi, scontenti soprattutto per la tenuta mentale del gruppo di Cadeo

L’anticipo del quarto turno di ritorno della seconda fase ad orologio della Serie B interregionale ha lasciato ancor più amarezza e preoccupazione. La splendida Viola Reggio Calabria che, nella prima parte del torneo, aveva praticamente dominato il suo raggruppamento, sembra ora una lontana parente di quella attuale, che può vincere ma anche perdere contro chiunque. Prova ne è il ko contro il Bari ultimo in classifica, ma anche la prestazione delle ultime ore interne contro il Lions Bisceglie. La compagine pugliese, con una prova ordinata e senza sbavature, ha infranto il Pala Calafiore e ha portato a casa due punti che la confermato in una posizione di centro classifica.

Il 59-69 maturato nell’incontro di ieri sera ha confermato tutte le preoccupazioni dei supporter reggini, la tenuta mentale del gruppo non è ottimale. La stessa società sui social ha definito la prestazione come incolore, spulciando le statistiche restano dei dati che danno conferma di questa tesi e sono poco confortanti con 16 su 26 ai liberi, 14 su 32 al tiro da due e 5 su 24 ai colpi da tre, a testimoniare la poca incisività dell’attacco. A cui si è aggiunta qualche amnesia difensiva di troppa come nel secondo e nel quarto parziale, consentendo agli ospiti con Rodriguez soprattutto (autore di 20 punti) di andare a canestro con fin troppa facilità.

In attesa degli altri match del quarto turno di ritorno (si giocheranno in questo weekend), l’attenzione e la determinazione dovrà tornare al massimo per un altro incontro infrasettimanale, quello del prossimo turno. La Viola Reggio giocherà in casa e lo farà nuovamente di mercoledì sera, affrontando il 16 aprile, alle 19.30, il Monopoli.