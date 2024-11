Reggini vincenti a Roseto nonostante l'espulsione di Deloach

REGGIO CALABRIA - La Viola centra la seconda vittoria consecutiva espugnando il PalaMaggetti e consolidando la propria posizione al terzo posto in classifica. Per i ragazzi di coach Benedetto si tratta della terza vittoria su sei incontri disputati fin qui lontano da casa. L’incontro in terra abruzzese contro Roseto Sharks terminato 76 a 73 per i neroarancio, è stato fortemente condizionato dall'espulsione di Michael Deloach che a metà del secondo quarto è stato allontanato dal campo per un gesto di reazione nei confronti di alcuni tifosi. Lo stesso Deloach, peraltro, era stato a lungo provocato dal pubblico di casa per un episodio legato alla passata stagione quando l'americano vestiva la maglia di Chieti.Nonostante tutto i neroarancio non si sono disuniti e grazie anche alle prestazioni maiuscole di Rush e Ammannato, 40 punti in due, sono riusciti a fare bottino pieno. "Bravi a mantenere la calma – ha detto Benedetto al termine della gara - adesso ci godiamo questa vittoria che sono certo, porterà nuovo entusiasmo in vista delle prossime due gare al PalaCalafiore”. Nel frattempo il presidente dei neroarancio, Giusva Branca, torna sull’episodio dell’espulsione tuonando: "Giù le mani da Deloach!", nemmeno per un attimo il nostro giocatore ha messo in secondo piano l'obiettivo di squadra. Ho sentito personalmente Micheal che mi ha manifestato tutta la sua voglia di tornare in campo scusandosi per un momento di nervosismo”.