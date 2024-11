Crisi sempre più nera a Reggio. Per la Viola si complica la corsa alla salvezza. Contro Rieti, rimediata un’altra sconfitta (In basso, la classifica)

Se fino a qualche giorno fa Reggio poteva ancora sperare nella salvezza, dopo la trasferta di Rieti la permanenza in categoria è ormai un miraggio. Ennesimo k.o. per la Viola che torna dalla trasferta pontina senza punti e con la salvezza sempre più distante. I padroni di casa si impongono con il risultato di 104-96

Certo non si può dire che la squadra di coach Paternoster non abbia lottato. Da sottolineare, inoltre, l’ottimo esordio in casacca neroarancio di Gilbert, neo arrivo ma alla fine i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio dei primi due quarti conquistando la quarta vittoria consecutiva e lasciando i neroarancio al penultimo posto.



Prossimo turno Lo sguardo è già al prossimo turno. Al PalaCalafiore arriva Roma con dieci punti distacco.

Classifica: Biella 34; Tortona 30; Legnano 28; Treviglio 26; Roma, Siena, Latina, Agrigento 24; Trapani, Casale Monferrato, Roma Gas 22; Rieti 20; Ferentino 18; Scafati, Viola 12; Agropoli 10

