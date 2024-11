I neroarancio provano a dimenticare la delusione e le polemiche di domenica scorsa contro Ferrara. Corsa contro il tempo per rendere il PalaCalafiore agibile entro il 23 novembre

REGGIO CALABRIA - La Viola è al lavoro per preparare la delicata sfida di domenica in terra emiliana. Contro Imola i neroarancio sono chiamati al riscatto dopo il ko interno subito da Ferrara e condito da una coda polemica riguardante la discutibile performance arbitrale. Guardare avanti. E' questo il messaggio lanciato in settimana da coach Gianni Benedetto per riportare la giusta concentrazione sul match del Palaruggi.



Un parquet quello di Imola ancora inviolato. Un motivo in più per il team neroarancio che ha gran voglia di riprendere il brillante cammino tenuto fin qui in campionato. Dopo le doppie sessioni di allenamento oggi ci sarà la consueta riunione tecnica prima della rifinitura. Da verificare le condizioni degli acciaccati Lupusor e Rezzano prima della partenza in programma sabato mattina, alla volta di Imola. Nel frattempo sembra stia per giungere a compimento l'iter per l'agibilità del PalaCalafiore. I lavori sono stati ultimati e adesso si attende solo il via libera per quanto attiene la parte burocratica. La task force della Viola è costantemente impegnata insieme ai dirigenti e ai tecnici del Comune per fare in modo che il 23 novembre, in occasione della gara casalinga contro Legnano, il quinto palasport d'Italia possa finalmente essere riaperto ai tifosi neroarancio.