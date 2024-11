I reggini battono Chieti, infilano la sesta vittoria di fila e conquistano la vetta della classifica

REGGIO CALABRIA - E’ una Viola da urlo quella che chiude un 2014 ricco di soddisfazioni. La corsa del team dello Stretto non conosce ostacoli e anche contro Chieti, conquista vittoria e vetta della classifica. Il punteggio finale di 87 a 77 fotografa bene l’andamento di un incontro costantemente controllato dai reggini. I nero-arancio si godono il momento ma è già tempo di tornare a lavoro. All’orizzonte la sfida al vertice contro Ravenna che sarà decisiva per l’accesso alla final six di Coppa Italia e, nel turno successivo in casa, nell’attesissimo match contro Treviso. Due gare verità.