A pagare le conseguenze degli ultimi deludenti risultati e quella posizione in classifica che preoccupa sempre di più, è stato coach Paternoster. Al suo posto arriva Domenico Bolignano

L’ultimo insuccesso interno contro Tortona, la salvezza sempre più in bilico. Questi gli elementi che hanno portato la società Viola Reggio basket all’esonero di Antonio Paternoster.

Arriva Bolignano. La squadra è stata affidata a Domenico Bolignano. A lui adesso l’arduo compito di traghettare la squadra nell’ultime cinque gare rimaste e raggiungere l’obiettivo.

Ripartire. Bisogna quindi ripartire da zero e preparare al meglio gli ultimi impegni per non vanificare il lavoro svolto soprattutto nell’ultimo anno. Si parte domenica prossima con la trasferta di Treviglio.

Maria Chiara Sigillò