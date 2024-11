Il PalaCalafiore è ormai il punto di forza. Lo ha dimostrato anche contro Roma, la Viola, battendola 72 a 60. Sono così quattro le vittorie casalinghe.





Dunque, non può che essere soddisfatto Coach Calvani, che ai suoi può solo rimproverare un primo quarto in cui una Viola, irriconoscibile in difesa, subisce 21 punti. Tutto il resto è da lodare, contro una formazione comunque in piena rinascita.