Dopo l’addio ufficiale di Domenico Bolignano, la società neroarancio è al lavoro per trovare il nuovo coach che guiderà la squadra nella prossima stagione.

E sembra essere ormai in dirittura d’arrivo. Messi da parte Vertemati, Ramagli e Ansaloni pare che in pole ci sia ora Federico Fucà, ex Ferentino. Salvo clamorosi colpi di scena sarà proprio il bolognese a guidare la squadra il prossimo anno.



Maria Chiara Sigillò