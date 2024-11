Neroarancio ancora ultimi in classifica: coach Bolignano cerca la svolta in una delle trasferte più lontane della stagione

Altra lunghissima trasferta per la Viola Reggio Calabria. I neroarancio sono volati nel nord-est, per render visita alla Pontoni Monfalcone, il club più ad est del panorama cestistico nazionale.

Viola in trasferta

Una gara esterna da non sbagliare per i neroarancio, reduci dal ko contro l’Orlandina e ancora ultimi in classifica. Nelle ultime settimane la Viola ha lanciato segnali di ripresa, specie nelle sfide contro Lumezzane e, seppur in parte, contro Capo. L’arrivo di Balic ha fluidità alla squadra di coach Bolignano che, però, adesso ha l'obbligo di iniziare a macinare anche i risultati, evitando di staccarsi in classifica, dove sono già quattro i punti di ritardo dal terzultimo posto.

Le statistiche di Monfalcone

Fin qui lontano dal parquet amico sono arrivate solo sconfitte, peraltro spesso con ampio margine: Bolignano spera che quella del PalaPaliaga possa essere la sfida della definitiva svolta. Monfalcone fin qui ha collezionato tre vittorie in nove partite, di cui solamente una in casa, nell’ultima uscita interna contro Bergamo. 75.1 punti di media a partita per Roberto Prandin e compagni, molto più forti nel pitturato che nel tiro dalla distanza. Al PalaPaliaga palla a due ore 20:30: la missione neroarancio è quella di trovare la prima vittoria esterna in campionato.