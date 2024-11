Amar Klacar lascia la Pallacanestro Viola. L’ala bosniaca passa ufficialmente a Chieti, in Serie A2. Già da qualche settimana erano forti i contatti fra le parti, con il club neroarancio che ha provato fino all’ultimo a trattenere il classe 2000. Adesso per Bolignano c’è l’urgenza di sostituire l’ormai ex numero 9, anche in virtù dell’infortunio che terra Lazzari lontano dal parquet almeno fino a fine mese.

La nota del club

La Pallacanestro Viola comunica di aver ceduto l’atleta Amar Klacar alla Lux Chieti. All’atleta vanno gli auguri della società per un ottimo prosieguo di stagione.