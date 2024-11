Domani alle 18 i neroarancio affronteranno al PalaMangano la Givova Scafati Basket, nella prima delle due trasferte consecutive che li attendono. L’obiettivo è il poker di successi.

REGGIO CALABRIA - I neroarancio galvanizzati “moderatamente” come suggerisce sempre coach Benedetto dalle tre vittorie consecutive si accingono a disputare due trasferte consecutive.



La prima (domenica alle ore 18) si svolgerà in terra campana. Opposti ai reggini ci saranno i giocatori della Givova Scafati Basket freschi di cambio al vertice. Infatti è stato esonerato l’allenatore Ciccio Ponticiello (ex della Viola) al suo posto è arrivato Giovanni Puntignano che non è nuovo alle sostituzioni in corsa infatti anche nella passata stagione aveva sostituito Giulio Cadeo alla guida del Torrevento Basket Nord Barese. Elemento questo che spaventa un po’ il timoniere neroarancio

“Quando si esonera un allenatore – diche coach Benedetto - si responsabilizza al massimo una squadra quindi adesso per i giocatore di Scafati non si sono alibi di nessun genere. Sappiamo che andremo a trovare atleti agguerritissimi vogliosi di riscattare immediatamente le brutte prestazioni offerte fin ora. Inoltre affrontare una compagine che ha appena cambiato allenatore non ti da la possibilità di avere punti di riferimento perché non sai come utilizzerà gli elementi a sua disposizione. Dal canto nostro dobbiamo cercare di giocare con la testa sgombra e soprattutto molto tranquilli”. E una buona dose di tranquillità arriva dal fronte infermeria, infatti sia Spera che De Meo sono rientrati in gruppo e in settimana si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo.