In riva allo Stretto cresce l’entusiasmo attorno al gruppo neroarancio. Nel weekend prima giornata del nuovo torneo. Tante le novità in casa reggina

Clessidra capovolta in casa Viola Reggio Calabria. Vacanze finite per i neroarnacio. Da domenica si torna a fare sul serio. Campionato italiano di basket di Serie A2 maschile. Alla prima giornata c’è Tortona. Dopo una buona pre-season, i reggini mirano ai primi 2 punti della stagione per iniziare al meglio un torneo che si prospetta molto ostico ed imprevedibile. In riva allo Stretto si riparte da tante conferme: su tutte quella di capitan Fabi, leader assoluto della nuova squadra, e poi il giovane play Lorenzo Caroti al quale verranno affidate la chiavi della regia, e il lungo Patrick Baldassarre, arrivato in corsa l’anno passato e poi bloccato da un lungo infortunio. Tra i confermati anche due giovani di prospettiva: Riccardo Rossato e l’albanese Celis Taflaj. Chris Roberts e A.J. Pacher saranno, invece, gli stranieri a tinte neroarancio. Il primo sarà il terminale offensivo della nuova Viola, l’altro è un’ala grande. Completano il roster l’esperto play Marco Passera. la giovane guardia torinese Allen Agbogan e il lungo Lorenzo Benvenuti. Esordio domenica contro Tortona. Una nuova stagione di grande basket è pronta a decollare.