C’era grande attesa al palazzetto e la Viola Reggio Calabria non ha deluso. Davanti a un pubblico caloroso, la squadra di coach Giulio Cadeo ha conquistato il settimo successo consecutivo, superando Angri in una sfida al vertice che ha visto la capolista staccarsi in classifica con quattro punti di margine sulle dirette inseguitrici.

La partita è stata combattuta, con Angri che ha dato battaglia nonostante le difficoltà: l’ala Ehnie è stata costretta a rinunciare al match per motivi burocratici, e la panchina dei campani ha potuto contare su sole due rotazioni. Tuttavia, Angri ha dimostrato cuore e grinta, chiudendo il primo quarto in parità (22-22).

Nel secondo quarto, l’equilibrio ha dominato il gioco, con Borriello e Milojevic protagonisti per Angri, mentre Mathias Martinez ha brillato per i neroarancio, con due schiacciate spettacolari. Reggio Calabria ha reagito con forza, riuscendo a rimontare lo svantaggio e portandosi sul 43-45 all’intervallo lungo.

La svolta è arrivata nel terzo quarto, con Ani protagonista di un mini-break che ha portato i reggini sul 63-56. La situazione falli di Martinez ha pesato per Angri, e la Viola ha saputo approfittarne, con Ivanaj che ha sfoderato una prestazione notevole. Ani, vero MVP dell’incontro, ha continuato a segnare con costanza, trascinando i compagni verso una vittoria irraggiungibile.

La partita si è chiusa con un vantaggio di ventidue punti per la Viola, tra gli applausi entusiasti del pubblico di Reggio Calabria. Una prova di forza e coesione per i neroarancio, sempre più solidi al comando della classifica e pronti a puntare in alto.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria-Pallacanestro Angri 86-63

(22-22,21-23,20-11,22-7)

Redel:Idiaru 4,Ani 22,Paulinus 14,Simonetti 8,Fernandez 11,Sgarlato,Mazza,Cessel 10,Donati 2,Ivanaj 8,Nicolò,Bangu 6. All Giulio Cadeo Ass Stefano Scarpa e Seby D’Agostino

Angri:Borciu,Granata 6,Martinez 18,Valle 13,Mastrototaro,Bonanni 7,Borriello 8,Milojevic 11. All Francesco Chiavazzo

Arbitri Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi(Rg) e Luca Beccore di Messina