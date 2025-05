Delusione totale per i tifosi al Pala Calafiore con la compagine di coach Cadeo che è sconfitta in gara due dai pugliesi, negli spareggi di Serie B interregionale, terminando anzitempo la sua stagione

Non è bastata la buona volontà dell’ultimo match alla Viola Reggio Calabria per dare una raddrizzata a una stagione iniziata benissimo e conclusa non certo in maniera così edificante. L’eliminazione dai playoff lascia tanti rammarichi, considerando come il 2025 abbia registrato diverse difficoltà per il gruppo reggino.

Il 70-75 rimediato ieri sera in casa contro il Monopoli testimonia, senza dubbio, il momento attuale contro un avversario che era arrivato primo nel play in gold e ha dimostrato di poter ambire al salto di categoria. I

l gruppo nero arancio resta quindi in una sorta di “purgatorio” cestistico, la quarta serie sarà ancora la categoria di riferimento nella prossima stagione. Tanta la delusione dei tifosi che hanno lasciato il Pala Calafiore a capo basso ma consapevoli come questa squadra, nel confronto contro il team pugliese, non poteva andare probabilmente oltre.

Risalendo geograficamente, la Sintegra Rende continua ad attraversare un periodo d’oro. Dopo aver raggiunto la salvezza qualche giorno fa contro il Marigliano, la società biancorossa festeggia per la conquista del titolo regionale under 19. Un motivo d’orgoglio per il team che, al Pala Quattromiglia, vede cresce nuovi talenti, a garantire così – anche per il futuro – un equilibrato ricambio nel roster del futuro.

Col punteggio di 93-74 il Rende ha battuto il Castrovillari, la gara è stata comunque piacevole e con buoni spunti per tutti. Alla società biancorossa a quella del Pollino sono pervenuti inoltre i complimenti del presidente regionale Paolo Surace e del direttivo regionale Fip per il campionato vissuto ad alta intensità e per lo spettacolo sportivo offerto.