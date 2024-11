Ora anche i play out sono a rischio in riva allo Stretto. Neroarancio agguantati da Scafati ed Agropoli

Tortona espugna il PalaCalafiore e per la Viola Reggio Calabria è incubo retrocessione. Pur subendo 36 punti del solo Voskuil i piemontesi mandano all’inferno i neroarancio dello Stretto raggiunti in classifica sia da Scafati che da Agropoli, riaprendo così la lotta per la salvezza. Condizione che fa suonare l’allarme tra gli uomini di Paternoster che pagano a caro prezzo la dinamicità sottocanestro e a rimbalzo degli ospiti soprattutto tra il secondo ed il terzo quarto. A nulla serve la sontuosa partita del naturalizzato danese in maglia calabrese, l’ultimo a mollare tra i locali. Al suono del gong esulta Tortona 68-78.

Che botta. Una tegola dritta in testa per Reggio Calabria risucchiata in ultima piazza a 14 punti. Per la classifica avulsa davanti c’è Scafati, dietro Agropoli. Alla fine della regular season l’ultima in graduatoria generale retrocederà direttamente. Le altre due si giocheranno la permanenza ai play out.

Alessio Bompasso