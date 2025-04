Le attenzioni degli appassionati cestistici calabresi erano quasi tutte concentrate sulla Viola Reggio che, in questi ultimi periodi, sta facendo davvero sudare i tifosi. Non è un caso come la gara giocata ad Avellino sia forse la sintesi del 2025 cestistico: il ko è arrivato nei supplementari, ma la squadra di Cadeo è riuscita comunque ad accadere ai playoff.

Serviva vincere per non avere problemi, ma anche il ko in Irpinia ha consentito ai neroarancio di poter proseguire la stagione. La Redel è arrivata tra le prime otto e ha conquistato i playoff con i punti fatti nella stagione regolare nonché con l’arrivo a tre nella classifica a punti della seconda parte. Quindi, affronterà da ottava in classifica – e lo svantaggio di partire ed eventualmente chiudere in trasferta – il Monopoli capolista l’11 maggio.

Servirà un’impresa per passare il turno, soprattutto guardando alle ultime gare dei neroarancio, come nel caso del 80-75 di domenica sera. Nei playoff si giocherà al meglio di tre, con gara due prevista per il 14 maggio al Palacalafiore e l’eventuale bella poi fissata il 18 maggio sempre in Puglia.

Nella zona salvezza, importante il successo del Rende a Benevento per 68-51. Un risultato che ha consentito ai biancorossi di chiudere al settimo posto la seconda fase, senza ottenere la salvezza diretta ma con la consapevolezza di essere in crescita. I fatti stanno dando ragione alla società, ora bisognerà proseguire il trend positivo partendo già dall’incontro playout del 4 maggio, quando Baquero e compagni ospiteranno il Marigliano. Soprattutto negli spareggi per mantenere la Serie B interregionale servirà tanto olio di gomito e pazienza.

Tutto ciò dovrà essere assorbito dal Catanzaro, che ha chiuso la seconda fase con un ko. Merito del Corato, che si è imposto per 84-70. Un passo indietro per i giallorossi sul piano della prestazione, contro un avversario in grado di migliorare decisamente la sua classifica nella seconda fase regolare, grazie a un approccio al match solido e determinato. La griglia playout per il prossimo futuro prevederà gli incontri sul parquet contro l’Antoniana, non un avversario impossibile che arriverà domenica al Palapulerà per il primo match.