La fase ad orologio sta dando fin troppe difficoltà ai reggini, sconfitti nuovamente e con nuove preoccupazioni in vista del prossimo futuro. Nel play in out invece le affermazioni casalinghe rilanciano la quota salvezza

Nel terzo turno del girone di ritorno, la Viola Reggio ha compiuto un altro passo indietro nella fase play in gold, la sconfitta maturata nelle scorse ore ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca alla tifoseria. I nero arancio sono stati superati dall’Adria Bari per 80-71, trasferta certamente sofferta contro l’ultima squadra in classifica del girone, che non ha grossi obiettivi se non quello di onorare al meglio in campionato. Una vecchia conoscenza del basket calabrese come Tartamella (16 punti) ha messo in difficoltà la difesa della Viola, in attacco non sono bastati i 17 punti di Ani per raddrizzare la gara.

Nel prossimo incontro in programma domani sera, toccherà alla Lions Bisceglie sfidare la Viola a Reggio Calabria.

La Sintegra Rende ha invece festeggiato al meglio per una vittoria davvero ottenuta di misura contro i pugliesi del Corato. Gara molto tattica quella vista al Pala Quattromiglia tra squadre che hanno badato spesso alla sostanza più che alla forma, mostrando una buona carica agonistica in ogni parziale di gioco. Il risultato di 72-71 al termine dei tempi regolamentari ha confermato così la buona attenzione dei biancorossi soprattutto in casa, mettendo in evidenza l’ottima prestazione di De Angelis che, con 15 punti personali, è stato in sostanza il motore della squadra. Il Rende prossimamente osserverà un turno di riposo in campionato, avrà maggior tempo per allenarsi con costanza.

Il Catanzaro ha battuto 77-70 il Canusium. Dopo aver perso nella scorsa settimana in malo modo, il gruppo giallorosso ha trovato subito riscatto davanti al pubblico di casa, contro un avversario che aveva comunque ben impressionato nei match precedente contro il Rende. Fair play dentro e fuori dal campo con presidenti sorridenti a bordo parquet e iniziative solidali a rendere importante, anche sul piano extra sportivo, la contesa. Tamulevicius e Battaglia con 15 e 16 punti sono stati i più incisivi sotto canestro per il Catanzaro, battendo una diretta concorrente il team si è ricaricato al punto giusto. I due punti sono un incentivo per fare bene e prepararsi nella trasferta più impegnativa della stagione, guardando proprio al conta chilometri: domenica 13 il Catanzaro giocherà a Termoli, in Molise.