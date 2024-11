I neroarancio hanno raccolto solo un successo nelle ultime cinque partite

Alla vigilia di Viola-Imola, la formazione dello Stretto ha solo un obiettivo in testa. A dire il vero, la squadra di coach Benedetto, non pensa che al successo contro gli emiliani già da venerdì scorso, dalla brutta performance contro Ferrara che ha allungato di un’altra settimana la serie negativa dei reggini in campionato. Solo un successo nelle ultime cinque partite per i neroarancio. Poco, troppo poco. Un cammino che non ha rovinato quanto di buono fatto fin ora ma che di sicuro deve far riflettere. L’amichevole infrasettimanale a Barcellona ha dato buone indicazioni, soprattutto rispetto alle condizioni fisiche della squadra: Erik Rush è perfettamente recuperato. Nessun problema neppure per il capitano Marco Ammannato che ha smaltito l’influenza patita in settimana. Reggio Calabria ha il dovere di riprendere la marcia giusta nel torneo. Ad otto giornate dal termine della regular season tutto è ancora possibile. Ma bisogna rialzare la testa in fretta. Già a partire da domani contro Imola, una squadra sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria su Treviglio della scorsa settimana.