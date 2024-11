Dopo il provvedimento, si aspetta ora il 9 aprile, data della prima udienza. I neroarancio proveranno però a portare a termine la stagione nel migliore dei modi

Viola tra due fuochi. Da un lato gli ottimi risultati che hanno portato la squadra ad agganciare il quinto posto, diventando rivelazione di questo girone di ritorno, dall'altro l'inchiesta che ha investito la società sulla questione delle fideiussione ritenuta non idonea. Per questo la Viola è stata deferita. Quello che rischia ora va dalla retrocessione a una pesante penalizzazione. Ma prima di fasciarsi la testa, bisognerà aspettare il 9 aprile, data della prima udienza.

Portare a termine la stagione

Il compito della squadra, al momento e come più volte ha ribadito coach Calvani, da quando è iniziata questa spiacevole storia è quello di continuare a giocare per portare a termine la stagione nel migliore dei modi. E da qui alla fine saranno quattro finali. Per farlo però i neroarancio dovranno aspettare domenica 8 aprile. E' stata rinviata infatti la gara in trasferta contro Treviglio.

Una lunga pausa, questa volta forzata, che potrebbe giovare, come già successo in passato.