Le indicazioni del torneo di Serie B interregionale, nel gruppo H, confermano come in questa stagione ci sia una sola squadra a dominare la stagione. La Redel Reggio è una compagine che sinora ha tracciato un solco pesante nell’economia del campionato, otto vittorie consecutive sono la dimostrazione del grande distacco qualitativo che ha con le dirette inseguitrici.

Si godono il grande momento i cestisti dello Stretto, ben consapevoli di come la squadra sia in grado di soffrire ma di saperne uscire sempre con qualità. Sul campo dell’Antoniana, il quintetto si è imposto per 96-77, ma il punteggio non lasci ingannare: nella prima metà di gioco il confronto è stata molto equilibrata, l’Antoniana (che giocava in campo neutro a Salerno) non ha di certo mollato la presa. La Viola ha poi saputo riorganizzarsi soprattutto sul fronte offensivo, mostrando una maggiore sinergia nel cercare il canestro e spalmando anche lo score tra i suoi campioni: in questo caso, la metaforica palma del migliore in campo va ad Ivanaj con 19 punti, gli stessi confezionati da Festinese dall’altra parte. I reggini con 16 punti in classifica hanno un margine di quattro lunghezze su Angri e Messina, quest’ultima sarà l’avversaria del nono turno, previsto per domenica 17 novembre alle ore 18 al Pala Calafiore.

Musica diversa invece nel derby tra Catanzaro e Rende. I giallorossi sono apparsi in netta ripresa, al di là del risultato maturato sul campo. La partita è terminata sul 96-69, mattatore della serata ancora una volta Tanilevicius con 22 punti, e sempre più leader della squadra a dimostrazione di come tutto sia girato a meraviglia per i locali, alla terza vittoria di fila. Non è un caso come l’Academy Catanzaro abbia espresso così la propria soddisfazione: «Ognuno dei ragazzi del trio Procopio-Sant’Ambrogio-Tunno ha fatto il suo. Certo, lo score non si può nascondere, ma la vittoria è del collettivo, dell’ amalgama che si è creata, dell’impegno profuso, nondimeno dell’equilibrio che governa i meccanismi azionati in campo. Insomma, il new deal dell’Academy».

Al contrario i biancorossi hanno subito pesantemente l’iniziativa nella gara di domenica, solo Baquero con 20 punti e Gatta con 14 hanno provato a tenere a galla gli ospiti. Nessuna attenuante per Rende, lo conferma anche il coach Pierpaolo Carbone che ha parlato di una partita iniziata malissimo e subito in salita, considerando inoltre l’assenza di De Angelis.

Catanzaro affianca Rende a quota sei in classifica e sabato alle 18 nella trasferta contro la Castanea potrebbe vincere un altro scontro diretto in zona salvezza. I biancorossi invece torneranno a giocare, davanti al pubblico amico, domenica alle 18 contro Matera.