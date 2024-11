Chiusa la parentesi dedicata alla Coppa di Lega, la Viola si prepara alle ultime gare da giocare. Ancora sette match per credere nella salvezza (In basso, il prossimo turno)

Dopo la sosta dovuta agli impegni di Coppa, riprende il cammino della Viola. Una pausa che ha sicuramente giovato i neroverdi che hanno chiuso con la vittoria in casa contro Roma. Mancano però ancora sette caselle da riempire prima di chiudere una stagione non proprio brillante.

Nel prossimo turno la squadra di coach Paternoster sarà impegnata nella trasferta di Ferentino. E sarà la prima sfida da avversari per Radic e Gilbert. E’ solo di qualche settimana fa infatti lo scambio dei due giocatori tra le due compagini.

Prossimo avversario Ferentino è il primo scoglio da superare. La Formazione pontina certo non viaggia in acque migliori rispetto alla Viola. In classifica vanta solo quattro lunghezze in più.

La squadra di coach Paolini, inoltre, è reduce da un pesante stop in trasferta nel derby contro Latina.

Dunque quello in scena al PalaCalafiore sarà un vero scontro diretto ai fini della classifica ma soprattutto in chiave salvezza per la Viola.

Match di andata All’andata, in casa, fu un vero disastro per i neroarancio. Ferentino si impose 89 a 76. Paternoster quindi suona la carica. Bisogna riscattarsi ed ottenere punti importanti in vista dei prossimi turni. Dopo Ferentino infatti ci saranno tre avversarie difficili. Tortona, Treviglio, Latina.

PROSSIMO TURNO 24° giornata

Tortona-Scafati

Ferentino Viola Reggio Calabria

Eurobasket Roma-Roma

Trapani-Latina

Legnano-Biella

Treviglio-Casale Monferrato

Rieti Agrigento

Agropoli-Siena

Maria Chiara Sigillò