Dimenticare il pesante ko contro Ferrara. E’ questo l’imperativo che regna in casa Viola in vista del match di domenica prossima contro Imola. Coach Benedetto lavora per rilanciare il morale di un gruppo che ha conquistato solo una vittoria nelle ultime 5 partite, nella gara casalinga contro Tortona.

L’amichevole infrasettimanale a Barcellona ha dato buone indicazioni, soprattutto rispetto alle condizioni fisiche della squadra: Erik Rush è perfettamente recuperato mentre l’influenza sta ancora creando problemi a Marco Ammannato. L’allenatore dei neroarancio ha messo in guardia tutti: per battere Imola, reduce dal successo casalingo contro Treviglio, serviranno cattiveria e determinazione. “Siamo un gruppo giovane – ha affermato il tecnico - e affronteremo una squadra con caratteristiche molto simili alle nostre. Il progetto va avanti secondo quanto stabilito a luglio, abbiamo perso un po’ il contatto con le ‘prime della classe’ – ha concluso Coach Benedetto - ma non dimentichiamoci che ci sono ancora otto giornate in cui possiamo conquistare punti importanti”. Intanto il gruppo ha abbracciato un nuovo atleta: è il giovane nazionale under 20 Valerio Cucci, appena ingaggiato da Veroli, squadra che, per problemi economici, ha recentemente deciso di ritirarsi dall’A2 gold. Infine una buona notizia per Imola: al Palacalafiore si rivedrà in panchina Giampiero Ticchi. Dopo l’ischemia patita al termine della vittoria a Piacenza, il coach dell’Andrea Costa ha ricevuto l’ok dai medici per accompagnare la squadra e assistere all’incontro.