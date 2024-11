La Tonno Callipo Volley con i suoi atleti, il suo Presidente e i suoi dirigenti, oggi e ogni giorno dice NO alla violenza nei confronti delle donne. Da qui la scelta di lanciare un messaggio semplice e diretto grazie alla partecipazione di alcuni giocatori giallorossi e del primo allenatore Valerio Baldovin. Un breve video racchiuso nello slogan ‘Basta Violenza’.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne di giovedì 25 novembre 2021, la Tonno Callipo Volley ha scelto di dimostrare il proprio impegno per la causa con un video messaggio. Come avviene nei minuti prima di ogni partita importante, è coach Valerio Baldovin a prendere la parola nello spogliatoio per invocare la concentrazione e il massimo impegno dei suoi ragazzi in questa difficile sfida quotidiana.

Dal canto loro gli atleti giallorossi non deludono le aspettative e si fanno trovare pronti per lottare e contrastare insieme ogni forma di violenza e abuso di genere.

Qui il video realizzato con gli atleti e il tecnico Valerio Baldovin