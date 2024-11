Dopo la vittoria per 3-1 nel match d'esordio contro gli Usa, l'Italia si ripete anche nella seconda sfida del girone del Mondiale di beach soccer che si sta giocando a Dubai. La nazionale azzurra supera per 6-2 l'Egitto ed è a un passo dall'avanzare al turno successivo.

La sfida inizia con gli Azzurri pericolosi con Sciacca dopo appena un minuto. Il calcettista si ripete a cinque minuti dal termine del primo tempo e di destro trova il gol del vantaggio. L'Italia cerca subito il raddoppio e Zurlo si esibisce con una rovesciata, il pallone termina fuori. Gli egiziani sono sornioni e a un minuto dalla conclusione della prima frazione trovano il pari con la rete di Sasa. Il primo periodo ha però altro da regalare, cioè la rete del nuovo vantaggio italiano. A 40 secondi dal termine è infatti Bertacca che mette la firma sul 2-1.

Il secondo tempo vede la nazionale egiziana pericolosa con il tiro dalla distanza di Bahgat, sfera che sfiora il palo. L'Italia riprende in mano il gioco e al terzo minuto Alessandro Miceli sigla il tris azzurro: il calcettista di Amantea fulmina il portiere egiziano con un destro al volo. Italia-Egitto 3-1. A 8 minuti dal termine bravo Casapieri a dire di no. La nota stonata arriva a sette minuti dal termine: rosso per Zurlo, che già diffidato salterà la sfida agli Emirati Arabi. Un minuto più tardi l'Egitto accorcia le distanze: è ancora una volta Sasa a battere Casapieri da calcio di punizione. Azzurri nuovamente pericolosi con Miceli che sfiora il gol ma il pallone esce di poco a lato. La quarta rete azzurra arriva a 2'59'' dal termine del secondo periodo: con un bel diagonale ci pensa Josep a segnare il 4-2. Il secondo tempo si chiude qui.

La terza frazione inizia subito bene per la Nazionale di Del Duca che dopo appena 20 secondi trova la quinta marcatura: ci pensa Fazzini in scivolata a battere il portiere egiziano e portare a +3 il vantaggio di reti azzurre. La squadra italiana gioca nettamente meglio degli egiziani e Genovali va vicinissimo al sesto gol. Al festival delle occasioni si iscrive anche il portiere azzurro Casapieri che ci prova dalla distanza ma non trova il gol. La sesta rete arriva a 1'27'' dalla conclusione del match e porta la firma di Giordani che da distanza siderale trova lo spazio giusto per battere il portiere avversario. Finisce qui. L'Italia batte l'Egitto per 6-2. Se nel pomeriggio gli Emirati Arabi battono gli Usa per gli azzurri sarebbe matematica la qualificazione ai quarti. La sfida in programma lunedì 20 febbraio proprio contro gli Emirati Arabi, servirebbe per stabilire la prima posizione del girone A.