Il massimo torneo italiano under 20 su spiaggia regala la prima soddisfazione ai calabresi, che si sono imposti con caparbietà contro gli avversari toscani, in una partita tirata e molto combattuta

Vincere il primo match è da considerare sempre come un aspetto positivo, per dare fiducia al team e soprattutto dare un messaggio ai naviganti. Nel campionato under 20 di beach soccer italiano l’avventura dell’Icierre Lamezia ha avuto uno step positivo, affrontando e vincendo un avversario di qualità come la Farmaè Viareggio. Una gara combattuta e abbastanza sentita, basti pensare ai tanti scontri tra le due compagini e alla qualità media davvero alta all’interno degli organici.

Il Lamezia, confermando i punti di forza e andando con sagacia sul mercato, non ha nascosto le sue ambizioni, dimostrando già nella sua prima partita di campionato tutte le qualità previste. Guardando al match, l’Icierre pur soffrendo è riuscita a passare in vantaggio con una rete di Matteo Tutino, quasi a sbloccare un po’ di impasse e a levare un po’ di fatica.

Comprensibilmente, la contesa non era di certo chiusa con la prima marcatura, il caldo e le energie erano senza dubbio da dosare, i colpi non sono di certo mancati: il pareggio di Belluomini con una rovesciata è il simbolo di come nel beach soccer il pubblico può ancora assistere a uno spettacolo unico nel suo genere.

Il Lamezia poi ha raddoppiato ancora con Tutino, chiudendo la prima frazione sul 2-1 in proprio favore mentre nel secondo gioco nessun gol da una parte e dall’altra. Il finale thriller ha confermato tutte le qualità dell’Icierre anche sul piano mentale.

Belluomini era riuscito a siglare il gol del 2-2 a cinque minuti dalla fine del match, lasciando presagire i rigori, ma il Lamezia ha tirato fuori le ultime energie per conquistare i tre punti: le marcature di Muraca e Sirianni hanno chiuso la contesa sul 4-2 in favore dei calabresi.

Tabellino

Farmaè Viareggio-Icierre Lamezia 2-4 (1-2; 0-0; 1-2)

Farmaè Viareggio: Masala, Moretti, Santini, Santucci, Colombi, Fantinato, Tomei, Lombardi, Tofanelli, Belluomini, Sargentini, Minichino. Allenatore: Pacini

Icierre Lamezia: Diano, Muraca, Tutino, Cerra, Diano, Theodoro, Rai, Rubino, Calindro, Persico, Sirianni, Fiorentino. Allenatore: Luca Montesanti

Reti: 5'pt Tutino (L); 11'pt Belluomini (V); 12'pt Tutino (L); 5'tt Belluomini (V); 11'tt Muraca (L); 12'tt Sirianni (L);

Arbitri: Cardone di Acropoli e Salerno di Torre Annunziata