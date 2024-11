Conto alla rovescia per la prima tappa del campionato di Serie A. rifleottri puntati sul Catanzaro La squadra del presidente Giuseppe Procopio, inserita nel girone "B", partirà la nuova avventura contro il Barletta.

Tutto pronto per la tredicesima edizione di beach soccer serie A maschile, in scena dal 17 giugno al 7 agosto.

Sei tappe, una in cui giocheranno tutte le squadre, due solo per quelle del sud ed altrettante per quelle del nord.

E tra le protagoniste del sud, il Catanzaro che affronterà a Viareggio, prima tappa della competizione, il Barletta, il Villafranca e il Catania. Squadre ostiche ma alla portata dei calabresi.

Il tecnico giallorosso Francesco Procopio, non lascerà nulla al caso preparando la squadra soprattutto sotto l'aspetto tattico.

Ma anche in questa edizione, così come dal 2006 al 2015, la Calabria sarà protagonista assoluta.

Dal 22 al 24 luglio il lido "Santa Fè" di Catanzaro sarà infatti la tappa per la fase finale che deciderà le sorti del girone sud.

Motivo in più, per la squadra di coach Francesco Procopio per dare il massimo già nelle prime gare per conquistare un posto utile e giocarsi il titolo 2016 a Riccione, dal 4 al 7 agosto con la sfida della SuperCoppa e l'assegnazione dello Scudetto.