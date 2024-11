Ha preso il via con una vittoria il Fifa Beach Soccer World Cup dell'Italia. A Dubai gli Azzurri hanno battuto con il punteggio di 3-1 gli Stati Uniti. Una vittoria al debutto nella competizione iridata che porta anche la firma del calabrese, di Catanzaro, Emmanuele Zurlo. Il capitano dell'Italia ha infatti segnato la seconda rete azzurra, quella del momentaneo 2-1.

Casapieri, Alla, Gentilin, Sciacca e Giordani: questo il quintetto iniziale dell'Italia guidata dal ct Del Duca. Partono dalla panchina i due calabrese che fanno parte del roster azzurro Emmanuele Zurlo e Alessandro Miceli. Gli Usa rispondono con Toth, Perea, Rezende, Silveria ed Albiston.

La sfida inizia con gli Stati Uniti subito pericolosi con la conclusione di Albiston. La risposta dell'Italia non si lascia attendere e al 3' gli azzurri si portano in vantaggio: splendido l'uno-due tra Sciacca e Gentilin, con quest'ultimo che batte Toth. Gli americani non si lasciano intimorire dallo svantaggio e sono pericolosi al 4' ma il tiro di Silveira si spegne a lato. Il pareggio della formazione statunitense arriva a un minuto dal termine del primo periodo. Brutto errore difensivo di Genovali che regala il pallone agli avversari: Rezende ne approfitta e segna la rete dell'1-1. La reazione italiana è immediata e prima della fine del primo periodo la Nazionale si riporta in vantaggio. Genovali, che cerca il riscatto per l'errore in occasione del gol subito, salta un avversario e confeziona un assist perfetto per Zurlo. Il calcettista calabrese non si lascia pregare e segna il 2-1. Per il capitano Azzurro si tratta del 150mo gol con la maglia dell'Italia.

Il secondo periodo inizia con l'Italia che va vicina al tris in almeno due occasioni: prima con il destro del portiere Casapieri, poi con Sciacca neutralizzato dall'intervento dell'estremo difensore Toth. Al 7' fallo di Perea e tiro libero per l'Italia trasformato in gol da Giordani. È 3-1. Gli Stati Uniti non alzano il ritmo. L'Italia controlla il doppio vantaggio e il secondo periodo si chiude dunque senza altre particolari emozioni. Il terzo periodo nasce, cresce e muore con un filo conduttore: gli Stati Uniti non spingono più di tanto, l'Italia ringrazia e amministra il vantaggio. Al 6' gli Azzurri colpiscono un palo con Genovali, mentre un minuto dopo è Zurlo pericoloso ma la sua rovesciata è centrale. A un minuto dalla fine del match arriva il cartellino rosso per Remedi che esagera nel tentare una rovesciata e commette fallo. L'Italia chiude la sfida in inferiorità numerica. A pochi secondi dalla conclusione gli Usa sfiorano il gol ma Casapieri si fa trovare pronto. Finisce dunque con l'Italia che vince all'esordio ai Mondiali di Dubai. Il 17 febbraio Azzurri nuovamente sulla sabbia, questa volta contro l'Egitto.

Il post gara

A fine partita il Ct Emiliano Del Duca commenta: «La prima gara non è mai facile, avevamo 9 esordienti al Mondiale e un po' di tensione era fisiologica. Siamo stati bravi nel controllare il ritmo della partita, nel sbloccarla subito e non disunirci dopo il gol dell’1-1 ritrovando subito il vantaggio. Dispiace per il rosso a Remedi, unico neo della partita, ma in un Mondiale bisogna far fronte anche a queste situazioni». Prossimo ostacolo l’Egitto, l’asticella si alza: «Ma in una competizione come questa – conclude il Ct – non esistono partite più o meno facili di altre. Ci godiamo i primi tre punti, pensiamo a recuperare e da questo momento in poi inizieremo a pensare all’Egitto».