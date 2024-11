Siamo all’epilogo della stagione italiana del Beach Soccer con un ultimo appuntamento da espletare nel prossimo week-end nella Capitale Europea dello Sport 2024, ossia Genova. Nel capoluogo di regione ligure si calerà il sipario dopo più di due mesi di sane gare entusiasmanti e coinvolgenti a tutti i livelli. Dopo aver assegnato i titoli del Campionato Italiano assoluto (Domusbet.tv Catania), Coppa e Supercoppa, Campionato Italiano Femminile (Cagliari), Coppa e Supercoppa restano ancora da disputare i playoff per decretare la seconda promossa in poule scudetto, play-off per decretare la promossa dalla Serie B alla poule Promozione e, soprattutto, il Campionato Italiano Under 20 dopo aver già assegnato Coppa e Supercoppa.

La questione delle finali anticipate

In tutto questo però c’è un grosso punto interrogativo, ovvero la decisione del Dipartimento di spostare ancora in avanti, rispetto allo scorso anno, queste ultime finali sta creando non pochi problemi alle squadre. In particolare all’Icierre Lamezia che dopo aver dominato la prima fase della stagione e vinto la Coppa Italia 2024 si troverà, probabilmente, a giocare la Final Four con una formazione dimezzata. Ciò a causa della sovrapposizione con l’inizio della stagione del calcio a 11 a cui partecipano la maggior parte dei beaccheristi che quindi sono già in fase di ritiro con le proprie squadre. C’è comunque da sottolineare come quest’ultimo impegno sia concentrato in due giorni per l’Under 20 (venerdì e sabato) e quindi difficilmente potrebbe minare la fase di preparazione con i rispettivi club. In questi casi più che la preparazione dovrebbe prevalere l’appartenenza territoriale, visto che la maggior parte degli atleti delle varie squadre sono indigeni. Una situazione che, probabilmente, non riguarderà solo l’Icierre Lamezia.

Icierre Lamezia, ancora Final Four

Una prestazione encomiabile quella che sta fornendo la Icierre Lamezia sul rettangolo di sabbia "Matteo Valenti" del Beach Stadium di Viareggio e valevole per il campionato Under 20. Una galoppata storica quella club lametino che, con una giornata di anticipo, si è qualificato alle Final Four in programma a Genova dall'8 al 10 agosto. La squadra neroverde, dunque, si qualifica per il secondo anno consecutivo alle finali scudetto Under 20, dopo aver perso lo scorso anno la finale contro il Farmaè Viareggio, con i campioni in carica che hanno salutato anzitempo il torneo, eliminati nella fase a gironi, lasciando il posto alle prime due classificate del Girone A, Lazio BS e Catania FC. Primo posto nel Girone B invece per il team di Lamezia che adesso sogna in grande.

Un percorso netto

I ragazzi di mister Montesanti, infatti, fin qui hanno fatto un percorso a dir poco straordinario (trascinati anche da bomber Perri autore di 6 reti in 4 gare) vincendo prima la regular season e poi la coppa Italia U20 e ciò potrebbe essere anche annoverata come impresa dal momento che l'Icierre Lamezia è stata la prima squadra a vincere un titolo Nazionale Under 20 che non sia il Farmaè Viareggio (3 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa) e con la Coppa Italia vinta a Paestum proprio contro la compagine viareggina per 4-2 in una finale meritata, alzando al cielo il primo titolo della storia del club e, soprattutto, portando in Calabria qualcosa che non c’era mai stato prima. Adesso la semifinale contro il Catania FC

Storica vittoria della Coppa Italia

In Coppa Italia un percorso netto fino ad ora e che porta il team alle finali di Genova dopo aver dominato appunto il Girone B e vincendo tutte e re le gare (3-7 contro la Futsal Vasto, 7-4 contro la Sambenedettese e 1-2 contro il Pisa). Unico neo, la sconfitta con la Domusbet Catania per 3-2, ma totalmente influente ai fini della classifica poiché, in virtù dei risultati sopra menzionati, il primo posto era già stato blindato. Un'organizzazione di alto professionismo, e che si rispecchia poi sul rettangolo di sabbia dal momento che, anche nella fase a eliminazione diretta, l'Icierre è stato un rullo compressore (trascinata anche dal proprio capitano Schirripa e dal portiere Martino) vincendo prima con un roboante 7-0, negli ottavi di finale, con il Vasto e poi con un pirotecnico 3-4 contro il Lazio BS. In semifinale dunque ecco nuovamente il Pisa che ritrova dopo la fase a gironi e che viene battuta con lo stesso punteggio dei giorni (2-1). L'ultimo atto contro i campioni in carica del Viareggio, piegati per 4-2 che fa esplodere l'apoteosi lametina.

Un traguardo da raggiungere

Adesso una Fila Four da affrontare, con l'Icierre che è l'unica squadra ad essersi riconfermata rispetto al torneo dell'anno scorso. Tutto ciò però è stato reso possibile dal grande lavoro svolto della società che sta raggiungendo risultati mai ottenuti prima d'ora.