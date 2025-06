L’attesa sale sempre più in vista dei primi incontri ufficiali. Non è un caso come l’Icierre Lamezia si stia tirando a lucido per arrivare al massimo della forma, col primo grande appuntamento previsto contro la Lazio il 15 giugno nella finale di Supercoppa. La preparazione prosegue così agli ordini dei mister Luca Montesanti e Walter Pellegrino, intensificata sotto l’occhio attento dei preparatori atletici Gigi Gatto e Antonio Caffarelli ed i preparatori dei portieri Tony Piazza e Gianluca Lucia nonché con le cure del fisioterapista Peppino Borrello.

Si dovranno comunque impostare e perfezionare schemi ed affiatamento con i nuovi arrivati, la cui curiosità nel vederli su spiaggia cresce sempre più.

Tra i confermati per la prima squadra i portieri Samuel Martino e Francesco Grandinetti, nonché Simone Tutino, Matteo Gullo, Flavio Verso, Pasquale Giampà, Luigi Gatto, Giuseppe Cristaudo, Paolo Schirripa e Samuele Strange. A questa buona base in spiaggia, si aggiungono tre elementi che possiamo annoverare tre elementi che possono davvero fare la differenza in vista del campionato: Alessandro Mascaro, Igor Rangel e Ozu Moreira.

Mascaro ha giocato sino a qualche settimana fa nel calcio a undici a Luzzi, curiosità maggiori verso i due nuovi stranieri

Igor Rangel è un giramondo delle spiagge con esperienze in Brasile, Russia, Portogallo e Polonia: esordirà in Serie A indossando proprio la numero 10 dell’Icierre, forte di un palmares importante con sedici titoli a livello di squadra e cinque personali.

Moreira è un’altra “istituzione” del settore. Nella sua carriera ha vinto il Pallone d’Argento e il Pallone d’Oro ai Mondiali FIFA ed è conosciuto come uno dei migliori difensori nella storia del beach soccer. Particolarmente efficace con potenti calci di punizione dalla lunga distanza, è un brasiliano-nipponico di grande sostanza, capace sin da subito di fare la differenza per difendere i colori lametini.