Corosiniti, Zurlo, Percia Montani e Miceli sono stati convocati dal ct della Nazionale Del Duca per prendere parte alla spedizione a Nazarè in Portogallo, sede unica delle due competizioni. A rappresentare la Calabria anche Nosdeo nello staff

Il Ct della Nazionale di beach soccer, Emiliano Del Duca ha scelto i 15 giocatori che prenderanno parte alle qualificazioni europee e mondiali. Sede unica delle due competizioni è Nazarè, cittadina lusitana situata tra Lisbona e Porto. Nella giornata di ieri la squadra Azzurra si è imbarcata all’aeroporto di Pisa per raggiungere la costa atlantica nel pomeriggio. Quattro dei quindici convocati sono calabresi: Corosiniti, Zurlo, Percia Montani e Miceli. Nello staff è presente un altro calabrese, Nino Nosdeo, preparatore dei portieri. A causa della convocazione in azzurro Zurlo e Corosoniti non potranno essere in campo con il Sersale nella semifinale play off del mini torneo di Eccellenza contro il Locri, discorso analogo per Alessandro Miceli che salterà la finale che vede già il Sambiase qualificato in attesa proprio della sfida tra lupi giallorossi e reggini.

L’Italia è stata inserita nel gruppo 2 insieme a Svizzera, Francia e Polonia. Gli altri due gironi sono composti da Portogallo, Ucraina, Germania e Azerbaijan (Gruppo 1) e Russia, Spagna, Bielorussia e Turchia (Gruppo 3). 8 sono i posti disponibili per la Superfinal europea (Figueira da Foz (POR) dall’8 al 12 settembre) e la battaglia per staccare il pass comincerà il 17 per terminare il 19 giugno. L’Italia farà il suo esordio con la Francia il 17 giugno alle 14 (ora locale; alle 15 in Italia); seguirà la Polonia il giorno dopo, sempre alle 14 e infine la Svizzera il 19 giugno per l’ultimo incontro, alle 18.15.

«Abbiamo scelto gli elementi migliori – dichiara il Ct Emiliano del Duca - e con uno stato di forma adeguato all’intensità di questo doppio appuntamento. Due qualificazioni, a poca distanza l’una dall’altra, prevedono un grande impegno fisico e, considerando 16 mesi di inattività dovuta alla pandemia e la non disputa del Campionato nazionale che inizierà a luglio, ho dovuto affidarmi non solo a qualche giovane promessa ma anche ai giocatori con più esperienza. L’ossatura del gruppo si conosce da tempo e, insieme, hanno vinto molte battaglie. Sono fiducioso – conclude Del Duca – che i ragazzi sapranno farsi valere».

Per la formazione dei gironi di qualificazione al Mondiale, bisognerà attendere gli esiti del girone preliminare che si svolge a Nazarè, negli stessi giorni della qualificazione europea (17-19 giugno). Gli Azzurri, terzi nel ranking mondiale, sono stati già inseriti come testa di serie nel gruppo B insieme alla Germania e sono in attesa di sapere quali saranno le altre due squadre che completeranno il girone. La fase preliminare completerà la griglia di partenza generale, composta da quattro gironi formati ognuno da quattro squadre. Esaurito questo percorso iniziale, dal 21 al 27 giugno, sempre a Nazarè, inizierà lo Europe Qualifier che riserva 4 posti (la Russia è già qualificata perché Paese ospitante) per la fase finale del Mondiale che si disputerà a Mosca dal 19 al 29 agosto.

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta dal canale 202 di Sky Sport.

Elenco dei convocati

Portieri: Andrea Carpita (Asd Viareggio Calcio); Simone Del Mestre; Stefano Spada (Asd Meldola);

Difensori: Francesco Corosiniti (Asd Sersale Calcio), Alessandro Miceli (Asd Sambiase Lamezia 1923), Josep Junior Gentilin;

Esterni: Alessio Frainetti (Asd Real Terracina C5), Marco Giordani (Asd Anzio Calcio 1924), Simone Marinai, (ASD Viareggio Calcio), Paolo Palmacci (Ssd Hermada), Lorenzo Vaglini (Asd Calcio 2016), Marcello Percia Montani (Nsd Promosport);

Attaccanti: Gabriele Gori, Francesco Fabio Sciacca (Asd Calcio Biancavilla 1990), Emmanuele Zurlo (Asd Sersale Calcio).

Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario Sabrina Filacchione; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistente Allenatore, Michele Leghissa; Preparatore Dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico, Paolo Larocca; Medici: Alvise Clarioni e Monica Fabbri; Fisioterapisti: Fabio Caliendo e Paolo Tiberi; Addetto Stampa: Giuseppe Ingrati.