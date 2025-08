In scena le Final Eight Serie A Q8, le Final Four femminile e Under 20. Spazio anche ai Play Off Promozione validi per un posto nella Serie A 2026 e alla Serie B con le squadre regionali in cerca dell’accesso al circuito ufficiale

Per celebrare al meglio il quinto anno consecutivo del connubio tra Dipartimento Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti e Cirò Marina (Kr) la perla della costa ionica dal 2 al 9 Agosto ospiterà tutte le finali del Campionato Ufficiale: le Final Eight Serie A Q8, le Final Four femminile e Under 20. Spazio anche ai Play Off Promozione validi per un posto nella Serie A 2026 e alla Serie B con le squadre regionali in cerca dell’accesso al circuito ufficiale.

Per la seconda volta nei suoi ventuno anni di storia la disciplina sportiva più praticata dell’estate ripete la felice esperienza di Viareggio 2023, un unico evento con le fasi finali di tutte le categorie. È l’unica tessera del mosaico del Beach Soccer ufficiale che mancava all’Amministrazione comunale di Cirò Marina capace di organizzare tutti i format delle categorie con almeno una finale per ogni annata. Nella Beach Arena “Puntocuore” di Via Torrenova, in un angolo di paradiso della costa ionica dove storia, bellezze artistiche e naturali si fondono in un'unica cornice suggestiva, dal 2 al 9 Agosto, dalle ore 16.00 fino a sera, si giocheranno in tutto 33 partite con 26 sodalizi coinvolti. Le date da cerchiare in rosso: il 3 Agosto alle 18.00 e 20.00 le finali Under 20 e femminile, il 9 Agosto alle 20.30 l’epilogo della Serie A Q8.

Un programma fitto. Dal 2 al 3 Agosto le Final Four femminili e Under 20, dal 3 al 5 la Serie B, dal 4 al 6 i Play Off Promozione e infine dal 7 al 9 le Final Eight Serie A Q8. Il primo giorno si giocano 4 gare il pomeriggio, il 3 Agosto sei partite in tutto, una la mattina e cinque dalle ore 16. Il 4 e 5 Agosto si torna a quattro gare al giorno dalle 17.30, il 6 si scende a tre sempre il pomeriggio mentre dal 7 al 9 Agosto quattro sfide al giorno dalle 16.00 con un preambolo alle 10.30 il 9 Agosto.

Un evento che servirà anche a ripercorrere le tappe delle campagne di charity attivate per tutta la stagione con AIRC e KOMEN. Prima del calcio d’inizio dell’evento conclusivo di Beach Soccer la Lega Nazionale Dilettanti annuncerà l’inizio di una collaborazione importante con Fondazione Sylva con la messa a dimora di un albero per ogni partita giocata in questa stagione.