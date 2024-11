L'evento si svolgerà negli spazi dell’Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille, dal 20 al 25 settembre. Non solo sport, gli atleti provenienti dalle diverse nazioni nella giornata di venerdì verranno coinvolti in attività alla scoperta della Calabria

Dal 20 al 25 settembre Gizzeria si conferma capitale calabrese dello sport, ospitando per la prima volta nella regione il Campionato del mondo amatoriale di beach volley Bvaw negli spazi dell’Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille.

Da martedì 20 a giovedì 22 gli atleti – provenienti da tutta Europa – saranno impegnati nel training camp; venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 si terranno il Torneo Elite Bvaw, il Torneo Bvaw Open, con cerimonie di premiazione nella giornata finale dalle 16.30 in poi.

L’evento Bvaw non è solo sport, ma anche promozione del territorio. Gli atleti - provenienti da Spagna, Russia, Cecoslovacchia, Germania, Finlandia, Francia e Italia – nella giornata di venerdì verranno coinvolti in attività alla scoperta della Calabria, con una visita guidata nel borgo di Tropea e un aperitivo presso le cantine Statti, con l’obiettivo di far conoscere le bellezze e le eccellenze del territorio.

La tappa calabrese si inserisce in un calendario ricco di eventi che, nel 2022, ha già portato Bvaw in Sardegna, a Mallorca e a Dubai, a dimostrazione che la nostra regione è pronta ad inserirsi a pieno titolo nel panorama internazionale degli eventi sportivi.

L’evento è stato finanziato nell’ambito del bando dedicato ai grandi eventi turistici a carattere sportivo della Regione Calabria, organizzato da Circolo Velico Hang Loose Associazione Sportiva Dilettantistica e Bvaw, con la partnership di Star, Wiink, Ananas Passion Volley. Per le informazioni in tempo reale si possono seguire le pagine Facebook ed Instagram di Hang Loose Beach e di Beach Volley Around the World – Bvaw.

Il programma

Da martedì 20 a venerdì 23 settembre

training session giornaliera e partite amichevoli dalle 16.00 in poi



Venerdì 23 settembre

Torneo Elite King of the Court – dalle 15.00 alle 17.00

Polonia / Italia / Francia 1 / Montpellier



Sabato 24 settembre

BVAW Torneo Open h.9.00 Pool phase

BVAW Torneo Open h.13.30 Fase eliminatoria

Torneo Elite Pool Phase – dalle 10.00 alle 12.00

Polonia vs Italia e Francia 1 vs Montpellier

Torneo Elite Pool Phase – dalle 14.00 alle 18.30

Polonia vs Montpellier e Francia 1 vs Italia

Polonia vs Francia 1 e Montepellier vs Italia

BVAW Torneo Open h.16.30 finale terzo e quarto posto e finale



Domenica 25 settembre

BVAW Torneo Open h.9.00 Pool phase

BVAW Torneo Open h.13.30 Fase eliminatoria

Finali dalle 14.00 alle 18.00

Torneo Elite finale terzo e quarto posto e finale

