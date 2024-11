La cittadina cosentina trasformata nella capitale italiana della pallavolo in spiaggia grazie ad un lavoro di sinergia che ha fatto registrare numeri da capogiro

La Calabria del volley è anche grande beach. Come quella andata in scena ad Amantea con le finali del “Paolo Nicolai’s Under 23 Tour”. Il lungomare cittadino trasformato in cuore pulsante del beach volley nazionale. Sui campi di sabbia i migliori talenti della pallavolo da spiaggia del Paese. Oltre 200 gli atleti protagonisti allo Sport Village con un indotto tra arbitri, accompagnatori, membri della federazione e famiglie di un migliaio di persone. 10.000 mila, invece, le presenze registrate nei sei giorni di eventi. Applausi per tutti. Sorrisi per qualcuno. Lacrime per qualcun altro. Tra le donne doppio scudetto per la coppia formata dalle giovanissime e talentuosissime Chiara They e Reka Orsi Toth. Tra gli uomini tricolore per il duo Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti.