Settanta squadre ai nastri di partenza. Non solo agonismo ma anche solidarietà, giustizia e lealtà. Valori a cui l’iniziativa, come lo sport in genere, si ispira

PIZZO (VV) - Partito il torneo di beach volley più atteso della Calabria, la Coppa della Pace, giunto alla sua decima edizione. Fino a domenica la spiaggia di Pizzo farà da teatro alle sfide tra le centinaia di pallavolisti, professionisti e non. Settanta squadre, cinque campi di gioco, l’unica iniziativa in Italia a protrarsi per una settimana. Come nelle passate edizioni, anche quest’anno lo sport abbraccerà altre iniziative come concerti, feste in spiaggia e laboratori artistici. Una manifestazione a tutto tondo nata soprattutto per sottolineare ed evidenziare i valori più profondi dello sport, come la pace, la solidarietà, la giustizia e la lealtà. Il tema che quest’anno contraddistinguerà tutte le giornate napitine.