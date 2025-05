Tutto è pronto per una nuova ed entusiasmante stagione con il beach volley nazionale e internazionale. Tante saranno le novità che accompagneranno i beachers in un’estate che si preannuncia ricca di eventi e colpi di scena. La macchina organizzativa federale è già pronta dunque a partire per assicurare il perfetto svolgimento dell’attività e per sostenere le proprie squadre nazionali nei vari appuntamenti in giro per il mondo.

In Calabria non ci saranno appuntamenti con le tappe nazionali, dislocate soprattutto in Emilia Romagna, ma un appuntamento di rilevanza come gli europei under 18. Un evento che trova conferma e sarà osservato con particolare attenzione dagli esperti del settore nonché da quanti, nel corso degli anni, hanno considerato le spiagge joniche come un terreno ideale per vedere spettacolo e divertimento sportivo.

Come lo scorso anno saranno quindi quattro gli eventi internazionali organizzati in Italia: oltre ai tre Future di Cervia, Battipaglia e Messina, sarà Corigliano-Rossano la location scelta dalla confederazione europea per accogliere dal 10 al 14 settembre i Campionati Europei Under 18. Una conferma per la nota località balneare calabrese, che, dopo aver ospitato con successo le tappe Future del Beach Pro Tour 2023 e 2024, tornerà protagonista facendo da teatro a questo nuovo e importante evento dedicato al beach volley giovanile.

Lo scorso anno fu abbastanza partecipata la kermesse, svolta proprio nel territorio ducale, sia in campo femminile che maschile. Sul versante in rosa si imposero Orsi Toth e Bianchi sulle coppie formate da Sestini e Ditta e su Cali Allegretti. In campo azzurro, dal 29 al 1° settembre scorso, la coppia formata da Dal Corso e Visentin riuscì ad avere la meglio su Samoilovs e Relins, nonché su Marchetto e Windisch.

Ci sarà comunque ancora tempo per preparare al meglio il torneo, che metterà in palio la qualificazione ai Campionati Mondiali Under 19 in programma nel 2026 e di certo l’Italia ha tutte le possibilità di trionfare proprio in Calabria.

Non mancheranno inoltre vetrine anche per gli atleti senior con vari tornei che saranno ufficializzati prossimamente. Lo scorso anno, proprio guardando agli eventi svolti in ambito nazionale, ha spiccato la figura dell’ex atleta della nazionale italiana Ivan Zaytsev che vinse in coppia a Cirò Marina con Daniele Lupo.